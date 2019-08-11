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Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Хачанов – Медведев в Монреале

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Хачанов – Медведев в Монреале
Теннис / ATP 0

11 августа в первом в истории российском полуфинале турниров серии «Мастерс 1000» встретятся россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Эта встреча должна была начаться в 22:00 мск, но дождь существенно сдвинул начало игрового дня на турнире в Монреале. Встреча начнётся по окончании четвертьфинала между французом Гаэлем Монфисом и испанцем Роберто Баутистой-Агутом, не ранее 0:45 мск.

В личном противостоянии россиян на данный момент ничья – 1-1. Отметим, что Медведев одержал победу над Хачановым по правилам Финалов АТР для игроков до 21 года.

Отметим также, что победитель полуфинала Хачанов – Медведев станет первой ракеткой России. На данный момент выше в рейтинге располагается Карен – восьмая ракетка мира, однако очков за выход в финал «Мастерса» Даниилу хватит, чтобы обойти товарища по команде.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Карен Хачанов – Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале.

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