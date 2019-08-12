Медведев поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 12 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место. Ранее он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Монреале (Канада).

Греческий теннисист Стефанос Циципас опустился на седьмую строчку, россиянин Карен Хачанов — на девятую. В топ-10 вернулся итальянец Фабио Фоньини. Ещё один представитель России Андрей Рублёв сохранил 70-е место.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 12 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.

5 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005.

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230.

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555.

...

70 (70). Андрей Рублёв (Россия) — 836.