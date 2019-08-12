Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP

Медведев поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 12 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место. Ранее он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Монреале (Канада).

Греческий теннисист Стефанос Циципас опустился на седьмую строчку, россиянин Карен Хачанов — на девятую. В топ-10 вернулся итальянец Фабио Фоньини. Ещё один представитель России Андрей Рублёв сохранил 70-е место.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 12 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.
5 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005.
7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230.
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555.
...
70 (70). Андрей Рублёв (Россия) — 836.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент