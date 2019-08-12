Надаль после победы над Медведевым в Монреале возглавил чемпионскую гонку ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 12 августа на первое место вышел испанец Рафаэль Надаль. Ранее он выиграл у россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Монреале (Канада).

Медведев занимает шестую строчку, россиянин Карен Хачанов поднялся на 12-е место и идёт 17-м. Ещё один представитель России Андрей Рублёв опустился на одну позицию — с 54-й на 55-ю.

Чемпионская гонка ATP. 12 августа

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225.

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3140.

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2605.

7 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2160.

8 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 2080.

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1930

…

17 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1325…

55 (54). Андрей Рублёв (Россия) — 712.