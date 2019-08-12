Андрееску после титула в Торонто поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 12 августа канадская теннисистка Бьянка Андрееску занимает восьмую строчку. Ранее она завоевала титул на турнире в Торонто (Канада), где встретилась в финале с американкой Сереной Уильямс.

Лучшая среди россиянок Екатерина Александрова поднялась с 45-го на 38-е место.

Чемпионская гонка WTA. 12 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 4886.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4617.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4356.

4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3765.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3505.

6 (6). Наоми Осака (Япония) – 3346.

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2850.

8 (13). Бьянка Андрееску (Канада) – 2727.

9 (12). Серена Уильямс (США) – 2635.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 2579.

…

38 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1003…

42 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 921…

57 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 789…

72 (69). Анна Блинкова (Россия) — 619…

74 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 591…

79 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 568…

84 (82). Маргарита Гаспарян (Россия) – 530,

85 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524…

100 (98). Виталия Дьяченко (Россия) – 473.