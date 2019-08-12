У Касаткиной сменилась первая соперница на турнире в Цинциннати

Американская теннисистка Аманда Анисимова отказалась от участия в турнире категории Premier в Цинциннати из-за травмы спины, сообщает «Твиттер» WTA Insider. В качестве «лаки лузера» в основную сетку попала Барбора Стрыцова из Чехии. Она станет соперницей Дарьи Касаткиной в стартовом матче россиянки на турнире. Встреча состоится 13 августа.
Всего в основной сетке турнира в Цинциннати играют пятеро россиянок. Светлана Кузнецова и Мария Шарапова получили «уайлд кард» от организаторов. Матчи с их участием пройдут сегодня позднее. Екатерина Александрова, как и Касаткина, выйдет на корт 13 августа. А начавшая соревнования с квалификации Вероника Кудерметова уже выиграла матч первого круга и ждёт следующую соперницу.
Действующей победительницей турнира в Цинциннати является голландка Кики Бертенс.
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