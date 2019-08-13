Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Тим снялся с «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим не выступит на «Мастерсе» в Цинциннати из-за простуды, информирует пресс-служба соревнований. Четвёртая ракетка мира надеется полностью восстановиться к старту Открытого чемпионата США, который начнётся 26 августа.

Последний матч Тим провёл на «Мастерсе 1000» в Монреале, где в четвертьфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 3:6, 1:6.

Тима во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заменит «лаки-лузер» аргентинец Федерико Дельбонис, который сыграет с французом Ришаром Гаске.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда одолел швейцарца Роджера Федерера.

Рублёв одержал волевую победу над Басилашвили на старте «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент