Рублёв одержал волевую победу над Басилашвили на старте «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в трёх сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.
Уроженец Москвы выполнил 16 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. В активе Басилашвили 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки ни одного сделанного брейка.
Следующим соперником Рублёва станет швейцарец Стэн Вавринка, который начал турнир с победы над болгарином Григором Димитровым – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Цинциннати. Мужчины. Первый круг
Григор Димитров (Болгария) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 4:6, 6:7 (4:7).
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|4
|2
- 13 августа 2019
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
17:38
-
15:13
-
12:13
-
11:39
-
10:56
-
09:46
-
09:30
-
09:11
-
04:41
-
00:49
-
00:16
- 12 августа 2019
-
23:45
-
22:46
-
21:48
-
20:05
-
19:50
-
16:26
-
15:57
-
14:29
-
13:24
-
12:44
-
11:45
-
11:24
-
10:48
-
09:22
-
09:13
-
04:04
-
01:10
-
00:55
-
00:30
- 11 августа 2019
-
22:43
-
22:13