Рублёв одержал волевую победу над Басилашвили на старте «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в трёх сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

Уроженец Москвы выполнил 16 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. В активе Басилашвили 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки ни одного сделанного брейка.

Следующим соперником Рублёва станет швейцарец Стэн Вавринка, который начал турнир с победы над болгарином Григором Димитровым – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Цинциннати. Мужчины. Первый круг

Григор Димитров (Болгария) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 4:6, 6:7 (4:7).