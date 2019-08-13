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Рублёв одержал волевую победу над Басилашвили на старте «Мастерса» в Цинциннати

Рублёв одержал волевую победу над Басилашвили на старте «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в трёх сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

Уроженец Москвы выполнил 16 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. В активе Басилашвили 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки ни одного сделанного брейка.

Следующим соперником Рублёва станет швейцарец Стэн Вавринка, который начал турнир с победы над болгарином Григором Димитровым – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Цинциннати. Мужчины. Первый круг
Григор Димитров (Болгария) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 4:6, 6:7 (4:7).

13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (м). 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
70
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
Николоз Басилашвили
17
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 4 2
           
13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (м). 1-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
74
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1 : 2
Стэн Вавринка
23
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
7 4 6
5 6 7
           
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