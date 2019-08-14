Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в своём стартовом матче он обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты.

Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, 9 раз подавал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом швейцарец реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Лондеро совершил 3 эйса и 3 двойные ошибки. Свой единственный брейк-пойнт он реализовать не сумел.

В третьем круге Федерер сыграет с победителем встречи между швейцарцем Стэном Вавринкой и россиянином Андреем Рублёвым.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.