Джокович: Рафа и Роджер – лучший вариант для совета игроков ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал включение в совет игроков ATP испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Думаю, это прекрасные новости. Многие теннисисты хотят видеть Рафу и Роджера частью этой структуры. Я тоже. Очень рад, что они вошли в совет, сейчас в теннисе идёт переходный период, нам нужно отстаивать свои интересы, игрокам нужны сильные представители. И это лучший вариант для организации», — сказал Джокович в эфире Tennis.com.

В июне 2019 года теннисисты Сергей Стаховский, Робин Хасе и Джейми Маррей, а также тренер Дани Вальверду приняли решение покинуть совет игроков ATP в знак протеста. Данные места оставались вакантными в течение месяца, и по итогам недавнего собрания поддержку получили Надаль (1-50, одиночный разряд), Юрген Мельцер (1-100, парный разряд) и Федерер (свободная роль). Эта тройка уже приступила к выполнению обязанностей.