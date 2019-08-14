Жеребьёвка Кубка Федерации в новом формате пройдёт 21 августа

Международная федерация тенниса отдала «уайлд-кард» в финальную часть Кубка Федерации, который пройдёт с 14 по 19 апреля 2020 года в Будапеште, сборной Чехии, которая стала четвёртым гарантированным участником первого турнира в обновлённом формате, сообщает пресс-служба Кубка Федерации.

Чешские теннисистки присоединились к финалистам текущего турнира, командам Австралии и Франции, а также к хозяйке финала – Венгрии. Остальные восемь команд определятся по итогам отборочных матчей, жеребьёвка которых состоится 21 августа, а сами встречи пройдут 7-8 февраля 2020 года. Сборная России перед жеребьёвкой попала в число восьми несеяных команд.

Кубок Федерации – 2020 впервые пройдёт в новом формате. Финальная часть турнира с участием 12 команд будет проходить в течение одной недели. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной игры в парном разряде. Соревнования пройдут на грунтовых кортах.