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Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Пэра

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Пэра
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований девятый сеяный Медведев обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пэр подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Пэра стал 2-0 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем встречи между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом (7).

В другом матче второго круга Йосихито Нисиока (Q) в японском дерби обыграл Кея Нисикори (6) со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Следующим соперником Нисиоки, для которого это первая победа над соперником из топ-10, станет австралиец Алекс де Минор.

14 августа 2019 года, среда. 20:05 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Бенуа Пэр
29
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 1  
           
14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
5
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
0 : 2
Йосихито Нисиока
77
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 2 3
           
6 2 4  
7 7 6  
           
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