Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Пэра

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований девятый сеяный Медведев обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пэр подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Пэра стал 2-0 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем встречи между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом (7).

В другом матче второго круга Йосихито Нисиока (Q) в японском дерби обыграл Кея Нисикори (6) со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Следующим соперником Нисиоки, для которого это первая победа над соперником из топ-10, станет австралиец Алекс де Минор.