Осака рассказала, почему во время матча с Саснович много смеялась

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над представительницей Беларуси Александрой Саснович со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2 во втором круге турнира в Цинциннати (США).

«Я хотела сохранить радостное настроение с Торонто, но, кажется, слишком много смеялась. Были моменты, когда не было повода, однако я хихикала. Я хотела снять напряжение. Иногда высмеивала свои ошибки, которые казались глупыми. А в остальное время я смеялась, потому что была в хорошем настроении. Это мой первый матч в основной сетке турнира, поэтому я не могла быть слишком требовательной к себе», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Осака поборется с Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.