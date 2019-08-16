Рублёв: сейчас осознаю, что Федерер — настоящая легенда

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).



«Объяснить это невозможно. То, как Федерер вёл себя в конце матча, удивительно. Я сказал ему, что для меня это большая честь. Он ответил — нет проблем. Поразительно. Сейчас я осознаю, что Роджер — это настоящая легенда. Честно говоря, не знаю, как мне удавалось сохранять спокойствие.



Отношусь к Роджеру с огромным уважением. Я уважаю всех своих соперников. Но сегодня, когда я выходил на корт, то шёл за победой. У меня была мысль играть не просто для удовольствия. Буду бороться, пытаться победить, отдам всего себя, и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Рублёв в интервью пресс-службе ATP.

Рублёв победил Федерера и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Цинциннати