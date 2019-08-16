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Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати

Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянин Карен Хачанов проиграл французу Люка Пую в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 2:6. Поединок проходил на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Хачанов за матч совершил две двойные ошибки, 17 эйсов, добился одной победы в тай-брейке, выиграл 13 геймов, из которых 6 подряд, набрал 31 очко на приёме.

В прошлом году теннисисты встречались на «Ролан Гаррос», а также во время турниров в Дубае и Марселе. После сегодняшнего поединка счёт в противостоянии стал равным — 2-2.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Пуй встретится с победителем пары Карреньо-Буста – Джокович.

Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира.

15 августа 2019 года, четверг. 23:25 МСК
Цинциннати (м). 3-й круг
Матч окончен
Люка Пуй
31
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
2 : 1
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 3 6 6
7 7 4 2
           
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