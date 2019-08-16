Медведев — о Рублёве: обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее
Российский теннисист Даниил Медведев остался в восторге от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором Андрей Рублёв со счётом 6:3, 6:4 обыграл швейцарца Роджера Федерера.
«Очень рад за Рублёва. Нереальный респект. Обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее. Жду следующего матча. Надеюсь на классный русский четвертьфинал», — заявил Медведев в видеоролике, опубликованном в «Твиттере».
Напомним, Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале турнира.
«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом $ 6 735 690 завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Федерера.
Видео доcтупно в «Твиттере» Медведева.
Рублёв: какой матч против настоящей легенды!
- 16 августа 2019
-
10:53
-
10:32
-
09:30
-
09:23
-
06:54
-
06:40
-
04:09
-
02:34
-
01:56
-
01:12
-
01:07
-
00:59
-
00:49
-
00:14
- 15 августа 2019
-
23:46
-
22:33
-
21:57
-
19:24
-
15:33
-
13:03
-
11:14
-
10:08
-
09:43
-
09:13
-
08:01
-
07:46
-
02:33
-
01:01
- 14 августа 2019
-
23:10
-
22:05
-
21:38
-
20:47
-
20:28
-
20:15
-
18:49
Партнерский контент