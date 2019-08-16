Медведев — о Рублёве: обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее

Российский теннисист Даниил Медведев остался в восторге от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором Андрей Рублёв со счётом 6:3, 6:4 обыграл швейцарца Роджера Федерера.



«Очень рад за Рублёва. Нереальный респект. Обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее. Жду следующего матча. Надеюсь на классный русский четвертьфинал», — заявил Медведев в видеоролике, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале турнира.

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом $ 6 735 690 завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Федерера.

Видео доcтупно в «Твиттере» Медведева.