Финалист Уимблдона-2018 пропустит турнир в Уинстон-Сейлеме

Представитель ЮАР Кевин Андерсон заявил, что на следующей неделе не выступит на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

Ранее 33-летний теннисист не принял участия в «Мастерсах» в Канаде и Цинциннати из-за травмы колена.

«Прошу прощения, что на следующей неделе не выступлю в Уинстон-Сейлеме. Мне необходимо больше времени на восстановление. Спасибо всем за поддержку, а организаторам турнира — за предоставленный „уайлд-кард“, — написал Андерсон в „Твиттере“.

Андерсон — экс пятая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017 и Уимблдона — 2018). На текущий момент южноафриканец занимает 14-е место в рейтинге ATP.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев.