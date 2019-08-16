Финалист Уимблдона-2018 пропустит турнир в Уинстон-Сейлеме
Представитель ЮАР Кевин Андерсон заявил, что на следующей неделе не выступит на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).
Ранее 33-летний теннисист не принял участия в «Мастерсах» в Канаде и Цинциннати из-за травмы колена.
«Прошу прощения, что на следующей неделе не выступлю в Уинстон-Сейлеме. Мне необходимо больше времени на восстановление. Спасибо всем за поддержку, а организаторам турнира — за предоставленный „уайлд-кард“, — написал Андерсон в „Твиттере“.
Андерсон — экс пятая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017 и Уимблдона — 2018). На текущий момент южноафриканец занимает 14-е место в рейтинге ATP.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев.
Андерсон: не смогу сыграть в Цинциннати из-за травмы колена
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