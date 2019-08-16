Кузнецова победила Кар. Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.
34-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 6 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. В активе Плишковой 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка. В личных встречах Светлана вышла вперёд — 3-2.
Следующей соперницей Кузнецовой станет австралийка Эшли Барти.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.
- 16 августа 2019
-
22:41
-
21:50
-
20:50
-
20:17
-
19:28
-
18:49
-
17:29
-
16:14
-
14:48
-
14:25
-
13:16
-
12:52
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
10:53
-
10:32
-
09:30
-
09:23
-
06:54
-
06:40
-
04:09
-
02:34
-
01:56
-
01:12
-
01:07
-
00:59
-
00:49
-
00:14
- 15 августа 2019
-
23:46
-
22:33
-
21:57
-
19:24
-
15:33
-
13:03