Кузнецова победила Кар. Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

34-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 6 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. В активе Плишковой 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка. В личных встречах Светлана вышла вперёд — 3-2.

Следующей соперницей Кузнецовой станет австралийка Эшли Барти.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.