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Кис победила В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Кис победила В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче четвертьфинала турнира в Цинциннати американка Мэдисон Кис разгромила титулованную соотечественницу Винус Уильямс в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Мэдисон за игру сделала 5 эйсов, совершила 2 двойные ошибки, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 12 геймов, из которых 3 подряд. В личных встречах Кис вышла вперёд – 3-2. Ранее теннисистки встречались на турнирах в Монреале, Чжухае, Чарльстоне и на Australian Open.

Следующей соперницей Кис станет также американка Софья Кенин.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.

17 августа 2019 года, суббота. 02:00 МСК
Цинциннати (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Винус Уильямс
65
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
0 : 2
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
Осака из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч на турнире в Цинциннати
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