Кис победила В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Цинциннати

В матче четвертьфинала турнира в Цинциннати американка Мэдисон Кис разгромила титулованную соотечественницу Винус Уильямс в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».



Мэдисон за игру сделала 5 эйсов, совершила 2 двойные ошибки, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 12 геймов, из которых 3 подряд. В личных встречах Кис вышла вперёд – 3-2. Ранее теннисистки встречались на турнирах в Монреале, Чжухае, Чарльстоне и на Australian Open.



Следующей соперницей Кис станет также американка Софья Кенин.



Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.

Осака из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч на турнире в Цинциннати