Кис победила В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Цинциннати

В матче четвертьфинала турнира в Цинциннати американка Мэдисон Кис разгромила титулованную соотечественницу Винус Уильямс в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».
Мэдисон за игру сделала 5 эйсов, совершила 2 двойные ошибки, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 12 геймов, из которых 3 подряд. В личных встречах Кис вышла вперёд – 3-2. Ранее теннисистки встречались на турнирах в Монреале, Чжухае, Чарльстоне и на Australian Open.
Следующей соперницей Кис станет также американка Софья Кенин.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
- 17 августа 2019
-
07:54
-
07:30
-
03:42
-
02:37
-
00:40
- 16 августа 2019
-
23:30
-
22:41
-
21:50
-
20:50
-
20:17
-
19:28
-
18:49
-
17:29
-
16:14
-
14:48
-
14:25
-
13:16
-
12:52
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
10:53
-
10:32
-
09:30
-
09:23
-
06:54
-
06:40
-
04:09
-
02:34
-
01:56
-
01:12
-
01:07
-
00:59
-
00:49
-
00:14