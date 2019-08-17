Разгромная победа Медведева над Рублёвым — в обзоре игр «Мастерса» в Цинциннати

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

За выход в финал Медведев поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который за 1 час 28 минут нанёс поражение Люка Пую из Франции — 7:6 (7:2), 6:1.

Ещё одним полуфиналистом турнира стал представитель Франции Ришар Гаске, победивший испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

В 1/2 финала соревнований без борьбы пробился бельгиец Давид Гоффен, поскольку японец Йосихито Нисиока отравился и не смог выйти на корт.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа.

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