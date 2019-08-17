Джокович перед матчем с Медведевым в Цинциннати пожаловался на боль в локте
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие проблемы у него возникли в ходе четвертьфинальной встречи на «Мастерсе» в Цинциннати (США) с французом Люка Пуем. Уроженец Белграда выиграл со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
«Я чувствовал дискомфорт в локте во время подачи. Мне удалось завершить матч, и это здорово. Но локоть всё равно беспокоит. Надеюсь, в субботу боли не будет», — цитирует Джоковича Essentially Sports.
Напомним, в личных встречах с Медведевым Джокович ведёт — 3-1. В другом полуфинале встретятся представитель Франции Ришар Гаске и бельгиец Давид Гоффен.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале Новак победил швейцарца Роджера Федерера.
Медведев: с каждой игрой усталость накапливается, но пока чувствую себя отлично
- 17 августа 2019
-
16:19
-
15:35
-
14:46
-
14:34
-
13:35
-
12:21
-
11:39
-
11:22
-
10:27
-
09:53
-
09:16
-
08:30
-
07:54
-
07:30
-
03:42
-
02:37
-
00:40
- 16 августа 2019
-
23:30
-
22:41
-
21:50
-
20:50
-
20:17
-
19:28
-
18:49
-
17:29
-
16:14
-
14:48
-
14:25
-
13:16
-
12:52
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
10:53
-
10:32
Партнерский контент