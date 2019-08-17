Джокович перед матчем с Медведевым в Цинциннати пожаловался на боль в локте

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие проблемы у него возникли в ходе четвертьфинальной встречи на «Мастерсе» в Цинциннати (США) с французом Люка Пуем. Уроженец Белграда выиграл со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Я чувствовал дискомфорт в локте во время подачи. Мне удалось завершить матч, и это здорово. Но локоть всё равно беспокоит. Надеюсь, в субботу боли не будет», — цитирует Джоковича Essentially Sports.

Напомним, в личных встречах с Медведевым Джокович ведёт — 3-1. В другом полуфинале встретятся представитель Франции Ришар Гаске и бельгиец Давид Гоффен.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале Новак победил швейцарца Роджера Федерера.