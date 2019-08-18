Медведев – о победе над Джоковичем: не знаю, как я сделал это

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на «Мастерсе» в Цинциннати (США) под девятым номером, поделился впечатлениями от победы в полуфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
«Если честно, не знаю, как я это сделал. Я был таким уставшим в первом сете и думал, что не смогу дальше сохранять интенсивность, играя с Новаком. Но один рывок во втором сете изменил всё. Болельщики зарядили меня энергией.
Обычно я выполняю вторую подачу сильнее, когда она не работает. Новак просто уничтожил меня в первом сете. В какой-то момент я сказал себе: зачем выполнять обычную вторую подачу, если я всё равно потеряю очко. Я начал выигрывать намного больше после этого», — приводит слова россиянина официальный сайт ATP Tour.
Соперником Медведева в финале «Мастерса» в Цинциннати станет бельгиец Давид Гоффен (16). Встреча состоится сегодня, 18 августа. Начало матча – в 23:00 мск.
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