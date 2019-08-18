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Джокович: снимаю шляпу перед Медведевым. Он один из лучших игроков в мире

Джокович: снимаю шляпу перед Медведевым. Он один из лучших игроков в мире
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати (США), котором он уступил россиянину Даниилу Медведеву, посеянному на турнире под девятым номером, со счётом 6:3, 3:6, 3:6.

«Думал, что провёл действительно хороший матч. Может быть, в третьем сете при счёте 1:0 я мог бы действовать немного лучше, но когда соперник выполняет подачу со скоростью 128 миль в час, не делает слишком много двойных ошибок и бежит за каждым мячом, надо просто снять шляпу и поздравить его. Он заслуженно выиграл матч.

Медведев пробивается в топ-5. Он, безусловно, один из лучших игроков в мира. Его игра однозначно стала сильнее после Открытого чемпионата Австралии. Улучшился его форхенд, он прибавил в движении. Я не так часто сталкивался с игроками, которые делают такую большую ставку на вторую подачу и просто выполняют две первые подачи подряд в течение длительного периода времени», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP Tour.

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