Пять россиянок сыграют в квалификации Открытого чемпионата США
В квалификации Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде сыграют пять представительниц России. Матчи начнутся сегодня, 19 августа.
US Open. Женщины. Квалификация. Первый раунд
Людмила Самсонова (Россия, 21) — Даина Марцинкевич (Латвия).
Валерия Савиных (Россия) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, 26).
Варвара Грачёва (Россия) — Мартина Тревизан (Италия).
Варвара Флинк (Россия, 32) — Паула Ормаэчеа (Аргентина).
Анна Калинская (Россия, 17) — Виктория Томова (Болгария).
Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
Матчи основной сетки US Open-2019 стартуют 26 августа.
Стали известны соперники россиян в квалификации US Open
- 19 августа 2019
-
10:00
-
09:39
-
09:19
-
08:57
-
08:42
-
08:26
-
08:20
-
08:13
-
02:44
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:04
- 18 августа 2019
-
23:56
-
23:32
-
23:02
-
22:48
-
21:32
-
19:28
-
18:51
-
18:19
-
17:00
-
14:20
-
14:05
-
13:07
-
12:29
-
11:47
-
11:18
-
09:58
-
09:19
-
04:41
-
03:10
-
00:49
-
00:39
- 17 августа 2019
-
22:44
Партнерский контент