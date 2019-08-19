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Пять россиянок сыграют в квалификации Открытого чемпионата США

Пять россиянок сыграют в квалификации Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

В квалификации Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде сыграют пять представительниц России. Матчи начнутся сегодня, 19 августа.

US Open. Женщины. Квалификация. Первый раунд
Людмила Самсонова (Россия, 21) — Даина Марцинкевич (Латвия).
Валерия Савиных (Россия) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, 26).
Варвара Грачёва (Россия) — Мартина Тревизан (Италия).
Варвара Флинк (Россия, 32) — Паула Ормаэчеа (Аргентина).
Анна Калинская (Россия, 17) — Виктория Томова (Болгария).

Действующей победительницей Открытого чемпионата США является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Матчи основной сетки US Open-2019 стартуют 26 августа.

Стали известны соперники россиян в квалификации US Open
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