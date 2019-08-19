Кис рассказала, как ей удалось победить Кузнецову в финале турнира в Цинциннати

Американка Мэдисон Кис прокомментировала завоевание титула на турнире в Цинциннати. В финале она обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
«Думаю, я просто была максимально сосредоточена на самых важных геймах и вынудила соперницу доставать много мячей. Я хорошо подавала и выходила вперёд. Я пыталась нейтрализовать её глубокие, тяжёлые кручёные удары.
Это самый крупный титул в моей карьере, хотя сетка была очень трудной с самого начала. С первого раунда и до финала мне противостояли прекрасные теннисистки. На этой неделе я стабильно показывала свой лучший теннис.
Сильные и слабые стороны Кузнецовой остаются прежними, но я знала, что если она прошла так далеко, то демонстрирует отличный теннис. Это был абсолютно новый матч. Думаю, я была спокойна и просто позволила себе играть без всяких ожиданий.
Я горжусь собой. Теперь хочу успешно выступить в Нью-Йорке и уверенно провести концовку сезона. На этой неделе было много позитивных моментов", — цитирует Кис официальный сайт тура.
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