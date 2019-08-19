Маррей: я не очень хорошо знал Рублёва, но он тепло обнял меня

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей оценил своё нынешнее состояние. На этой неделе он выступит на турнире в Уинстон-Сейлеме. Вчера, 18 августа, Маррей провёл тренировку с россиянином Андреем Рублёвым.

«Сейчас у нет меня больших ожиданий. Я не думаю о завоевании титулов, а просто хочу получить игровую практику. Надеюсь к концу года начну возвращаться к своей лучшей форме. Мне нужно проводить матчи. Надеюсь, организм справится», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

Маррей набирает форму после операции на бедре. В начале года он сообщил о готовности завершить карьеру, но затем изменил решение.

«Когда я шёл по улице, люди подбадривали меня и призывали продолжать бороться и стараться. После той пресс-конференции в Австралии Рублёв был одним из первых людей, с которыми я столкнулся в раздевалке. Я не так хорошо знал его, но он тепло обнял меня и сказал, что нужно продолжать пытаться. За последние шесть месяцев таких моментов было больше, чем раньше», — признался британец.