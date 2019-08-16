Маррей сыграет в одиночном разряде на турнире в Уинстон-Сейлеме

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей готов принять участие в турнире в Уинстон-Сейлеме (США) в одиночном разряде, информирует пресс-служба соревнований.

Ранее 32-летний Маррей получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Цинциннати, где в матче первого круга проиграл французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6.

Напомним, Маррей набирает кондиции после двух операций на бедре через игру в парных соревнованиях. На первом же турнире он завоевал трофей — в дуэте с испанцем Фелисьяно Лопесом он победил на Queens Club в Лондоне.

Ранее британец заявил, что скорее всего не будет выступать в одиночном разряде на US Open. Однако он подтвердил, что сыграет на Открытом чемпионате США в парном разряде и миксте.