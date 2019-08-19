Кирьос: Медведев — робот, зверь, фрик
Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил восхищение выступлением россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США). В полуфинале уроженец Москвы обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича, а в финале оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена.
После полуфинала Кирьос написал в своём «твиттере»: «Медведев — робот. Зверь. Фрик. Его стабильность — из ряда вон. Он слишком хорош».
По окончании победного для Даниила финала Ник добавил: «Этот парень сумасшедший».
Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати. По итогам турнира Даниил поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP. Это лучший результат в его карьере.
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