Кирьос: Медведев — робот, зверь, фрик

Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил восхищение выступлением россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США). В полуфинале уроженец Москвы обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича, а в финале оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена.

После полуфинала Кирьос написал в своём «твиттере»: «Медведев — робот. Зверь. Фрик. Его стабильность — из ряда вон. Он слишком хорош».

По окончании победного для Даниила финала Ник добавил: «Этот парень сумасшедший».

Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати. По итогам турнира Даниил поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP. Это лучший результат в его карьере.

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