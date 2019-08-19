«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева!

Медведев выдержал 16 матчей за 20 дней

Даниил Медведев провёл невероятные 3 недели в Америке. За 20 дней российский теннисист принял участие в 16 матчах в одиночном разряде, выиграв 14 из них! Это на самом деле огромная нагрузка – пожалуй, её можно сравнить с четырьмя официальными матчами в футболе за 7-8 дней без замен, по 90 минут. Более того, на «Мастерсе» в Цинциннати Медведев решил сыграть ещё и в паре. К счастью, там он провёл всего 2 матча.

Кирьос захотел играть и завоевал титул в Вашингтоне, разобравшись с Медведевым Отметившись новыми выходками в Вашингтоне, Кирьос успел подружиться с Циципасом и завоевать титул. В финале он обыграл Медведева.

Зато в одиночке Даниил отыграл 6 поединков за 7 дней. Стартовав ровно через двое суток после начала финала Монреаля, где его разгромил Рафаэль Надаль, Медведев в дальнейшем выходил на корт каждый день. Даниилу не хватило одной позиции в рейтинге или одного отказа вышестоящего теннисиста, чтобы попасть в топ-8 посева и получить пропуск во второй круг без игры и, соответственно, дополнительный день отдыха. Кстати, тот же Надаль в итоге снялся с Цинциннати, но матчи основной сетки стартовали в воскресенье, поэтому переделывать её и отдавать Медведеву восьмой номер посева было уже нельзя.

«Он один из лучших в мире»

Впрочем, лишних сил россиянин не тратил – по ходу турнира он только прибавлял и в середине недели просто прошёлся по соперникам катком. В третьем раунде Даниил отдал всего три гейма Ян-Леннарду Штруффу, который перед этим одержал победу над «любимцем» Медведева Стефаносом Циципасом. Затем Медведев легко выиграл дерби у Андрея Рублёва, успевшего обыграть в Цинциннати Стэна Вавринку и Роджера Федерера.

В полуфинале Даниил победил самого Новака Джоковича. Первый номер мирового рейтинга уже второй раз подряд уступает Медведеву. До того это произошло в середине апреля на «Мастерсе» в Монте-Карло, на четвертьфинальной стадии. Наверняка та победа над Новаком помогла Даниилу чувствовать себя увереннее в этом матче. И если в стартовой партии серб явно превосходил соперника, действуя практически безошибочно, то в середине второго сета Медведев нашёл в себе скрытые резервы и прибавил. Играя острее Джоковича и лучше подавая, он при этом и ошибаться стал реже! В решающей партии преимущество Даниила уже не вызывало никаких сомнений – 6:3 с двумя брейками.

«Со счёта 4:3 во втором сете он заиграл в невероятный теннис. Я мало что мог сделать. Поздравляю его, он заслужил победу. Безусловно, сейчас он один из лучших игроков в мире. Он очень прибавил с начала года. Его форхенд стал лучше, и он лучше двигается по корту. Что касается подачи, то она всегда была хороша», — сказал Джокович.

Надаль разгромил россиянина в финале. Но через подобное проходили все звёзды Даниил Медведев взял в финале Монреаля всего 3 гейма. Несмотря на это, он сравнялся с Федерером по важному статистическому показателю.

«У меня начались судороги по всему телу»

Соперником Медведева в финале стал Давид Гоффен. Бельгиец два года назад бился за титул Итогового чемпионата ATP, проиграв решающий матч Григору Димитрову, но при этом прежде никогда не был в финалах «Мастерсов», так что здесь у Даниила даже было преимущество в опыте. Главный вопрос был в том, хватит ли россиянину сил – особенно с учётом того, что в матче с Джоковичем он вызывал врача и жаловался на боль в правом предплечье. Без нервов не обошлось. В первом сете Даниил быстро повёл с брейком, упустил это преимущество, но дожал соперника на тай-брейке. Во второй партии Медведев тоже сразу сделал брейк и до последнего брал свои геймы под ноль, но на подаче на матч позволил Гоффену заработать двойной брейк-пойнт. К счастью, Даниилу удалось выполнить три эйса подряд, в том числе на матчболе!

Бельгиец после матча сравнил Медведева со стеной, а сам Даниил признался, сил у него совершенно не осталось. Это было заметно и во время игры – россиянин даже не отпраздновал свою самую крупную на данный момент победу в карьере падением на корт, радостным криком или каким-либо жестом. Сил не осталось и на это.

Медведев — самый молодой победитель турнира в Цинциннати с 2008 года

«Я ощущал себя вымотанным по ходу финала. Особенно ярко это проявилось при счёте 5:3. У меня начались судороги по всему телу, но, конечно, я старался не показывать это. На подаче на матч счёт стал 15:40, мне сводило мышцы – и тут я выполнил четыре великолепные подачи подряд. Подав последний эйс, подумал «Ого, всё закончилось». Не было совершенно никаких сил делать что-либо», — признался Медведев.

Медведев дебютирует в топ-5

В новом рейтинге Даниил ворвался в топ-5, хотя начинал неделю восьмой ракеткой мира. Он обошёл Стефаноса Циципаса, Кея Нисикори и Александра Зверева, установив новый личный рекорд рейтинга. Впереди лишь «Большая тройка» и «Принц грунта» Доминик Тим. На этой неделе Медведев потеряет 250 очков за прошлогодний титул Уинстон-Сейлема – разумеется, туда россиянин после таких насыщенных недель не поедет. Впрочем, их заменят 150 рейтинговых баллов за финал Брисбена-2019, что позволит Даниилу остаться в пятёрке лучших. На US Open в прошлом году он был в третьем круге и сейчас должен биться за куда более серьёзный результат. Главное – успеть восстановиться за оставшуюся до старта Открытого чемпионата США неделю.

Возможно, через какое-то время Даниил сможет подняться и на самую вершину рейтинга. В последние 15 лет она оккупирована «Большой четвёркой» — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Энди сейчас выпал из числа лучших в связи с серьёзной травмой бедра и операцией, в результате чего «Четвёрку» снова сократили до «Тройки». Но главное не это, а то, что со 2 февраля 2004 года, когда Роджер выиграл Открытый чемпионат Австралии и сместил с первой строчки Энди Роддика, никому, кроме этих великолепных мастеров ракетки, не удавалось стать лучшими. Рано или поздно кто-то должен прервать их гегемонию. Почему бы это не сделать Медведеву? В конце концов, всего год назад он был 57-й ракеткой мира. С такой скоростью прогресса в рейтинге и в уровне игры нет ничего невозможного.