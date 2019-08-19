Рублёв провёл тренировку с Марреем и поддержал шотландца

Третья ракетка России Андрей Рублёв поддержал экс первую ракетку мира Энди Маррея, который сыграет на соревнованиях в Уинстон-Сейлеме. Вчера, 18 августа, Рублёв и Маррей провели совместную тренировку.



«Рад видеть Энди снова на корте. Особенно после всего того, через что он прошёл. Классный парень. Вдохновляет», — написал Рублёв в своём «твиттере».

Напомним, оба теннисиста стартуют на соревнованиях с первого раунда. Соперником Рублёва станет итальянец Томас Фаббьяно, Энди сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.



В настоящее время Маррей является 329-й ракеткой мира, Рублёв в мировом рейтинге располагается на 47-м месте. Между собой теннисисты играли однажды — на Australian Open 2017 разгромную победу одержал британец — 6:3, 6:0, 6:2.