Экс пятая ракетка мира: Кирьос нуждается в серьёзной помощи

Полуфиналистка Australian Open — 2008, победительница семи турниров категории WTA Даниэла Хантухова прокомментировала психологические проблемы Ника Кирьоса.



«На самом деле Кирьосу нужна серьёзная помощь. Это касается не только тенниса, но и всей его жизни вообще.



Думаю, именно из-за проблем в обычной жизни о так ведёт себя на корте. Ника слишком сильно отвлекают от тенниса вопросы, не связанные со спортом», — цитирует экс пятую ракетку мира Tennis World USA.



Ранее сам Кирьос признался в наличии психологических проблем. По ходу соревнований в Цинциннати Ник вновь был оштрафован за неспортивное поведение — общий штраф теннисиста за всю карьеру превысил $ 250 тыс.

В текущий момент 24-летний Кирьос является 29-й ракеткой мира. В 2019 году он выиграл два турнира — в Акапулько и Вашингтоне.