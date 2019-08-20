Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

17-летняя американка Аманда Анисимова отказалась от выступления на Открытом чемпионате США. Причиной такого решения ESPN называет смерть её отца и тренера Константина. Он был найден мёртвым в понедельник, причины смерти не сообщаются.



Ранее Анисимова пропустила два престижных турнира в Торонто и Цициннати из-за травмы спины.



В настоящее время Аманда является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 36 матчей, в которых одержала 23 победе. В её активе победа на турнире в Боготе (Колумбия). Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Наоми Осака.