Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
17-летняя американка Аманда Анисимова отказалась от выступления на Открытом чемпионате США. Причиной такого решения ESPN называет смерть её отца и тренера Константина. Он был найден мёртвым в понедельник, причины смерти не сообщаются.
Ранее Анисимова пропустила два престижных турнира в Торонто и Цициннати из-за травмы спины.
В настоящее время Аманда является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 36 матчей, в которых одержала 23 победе. В её активе победа на турнире в Боготе (Колумбия). Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Наоми Осака.
- 20 августа 2019
-
10:03
-
09:53
-
09:40
-
08:56
-
08:42
-
08:24
-
08:08
-
01:03
-
00:43
-
00:10
- 19 августа 2019
-
23:40
-
22:46
-
22:21
-
22:05
-
22:05
-
20:53
-
20:40
-
20:14
-
20:14
-
19:30
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:27
-
16:29
-
15:07
-
14:13
-
13:34
-
12:57
-
12:22
-
12:04
-
11:36
-
11:23
-
11:07
-
10:28
Партнерский контент