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Шарапова поддержала Анисимову, которая потеряла отца

Шарапова поддержала Анисимову, которая потеряла отца
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова выразила соболезнования Аманде Анисимовой в связи со смертью отца 17-летней американки. Ранее стало известно, что по этой причине 24-я ракетка мира не выступит на Открытом чемпионате США.

«Моя сердце с тобой, Аманда», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Стоит отметить, что Шарапова является кумиром Анисимовой. Юная теннисистка — дочь русских эмигрантов Константина и Ольги Анисимовых. Отец также являлся тренером теннисистки.

В 2017 году Анисимова выиграла юниорский US Open. Год спустя она выступала в основной сетке американского мэйжора, но уступила в первом же раунде. На «Ролан Гаррос» — 2019 Аманда дошла до полуфинала, где уступила Эшли Барти.

Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
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