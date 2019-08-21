Южный: нельзя исключать, что Медведев выиграет US Open

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный оценил прогресс соотечественника Даниила Медведева, который после победы на «Мастерсе» в Цинциннати поднялся на пятую строчку рейтинга ATP.
«Я не ожидал, что уже в этом году Даниил сможет войти в топ-5. Считаю, он хорошо провёл прошлый сезон, но в этом ещё и произошёл качественный скачок. Он мог выиграть «Мастерс», но сыграть на таком уровне три турнира подряд, быть два раза в финале «Мастерса» — этого лично я не ожидал.
Видя результаты Даниила в последних турнирах, нельзя исключать, что он выиграет US Open или выйдет в финал. Однако пока я бы не торопился. Но в будущем, мне кажется, это возможно. Я считаю, что у Даниила ещё есть потенциал. Матч с Надалем в Монреале показал, над чем ему нужно работать.
Спрогнозировать, насколько он ещё сможет подняться в рейтинге, не так просто. И это будет зависеть не только от него, но и от игры соперников», — цитирует Южного «РБК-Спорт».
Южный за карьеру выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде. На счету Даниила 5 титулов.
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