Радость Медведева в Цинциннати и Рублёв за сценой рок-концерта

Медведев и Кис могут отдохнуть после Цинциннати, Шарапова изучает японский дизайн, а Бушар не расстраивается, проиграв 11 матчей подряд.

В теннисе наступило небольшое затишье перед последним в сезоне турниром «Большого шлема» — US Open. Посмотрим, как радовались чемпионы недавно завершившегося крупного турнира в Цинциннати и чем сейчас занимаются другие теннисистки и теннисисты.

Даниил Медведев вместе с супругой и тренером позирует с трофеем «Мастерса». Он стал первым россиянином после Николая Давыденко в 2009 году, победившим на турнире этой категории, и вторым теннисистом Next Gen после Александра Зверева, завоевавшим такой трофей. Немец с русскими корнями, напомним, выиграл три «Мастерса» и Итоговый чемпионат ATP.

Кстати, победа в финале помогла Даниилу обойти Александра в рейтинге и дебютировать в топ-5. Опять же, никто из россиян не забирался так высоко с тех пор, как пятёрку лучших в 2010 году покинул Давыденко.

Американка Мэдисон Кис, получившая такой же трофей за победу в женском турнире в Цинциннати, призналась, что её бабушка хочет использовать эту вазу для цветов. Кис обещала ещё обсудить с ней, как лучше обращаться с трофеем. В любом случае форма у кубка для этих целей действительно подходящая.

В финале Кис обыграла Кузнецову, но Светлана в любом случае провела великолепную неделю. Она впервые в карьере победила трёх теннисисток топ-10 на одном турнире и в новом рейтинге вернулась в первую сотню, хотя ещё две недели назад опустилась в самый конец второй сотни. Теперь на турниры, которые стартуют через шесть недель и позже – именно за такой срок закрывается приём заявок – россиянка будет попадать сама, без «уайлд-кард» или использования защищённого рейтинга.

Слоан Стивенс в последнее время показывает слабые результаты, но, похоже, это её не расстраивает. Во всяком случае, на фотографиях американка выглядит вполне счастливой.

Украинка Марта Костюк, похоже, соскучилась по пляжному отдыху. Марта выложила своё фото с морского берега и отметила, что если не была на море в нынешнем году, то стоит запостить прошлогоднюю фотографию.

Андрей Рублёв, одержавший в Цинциннати очень яркие победы над Стэном Вавринкой и Роджером Федерером, сходил на концерт Iron Maiden. Россиянин явно получил заряд позитивных эмоций, особенно благодаря бывшему теннисисту Пэту Кэшу, который провёл его за сцену.

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», в том числе US Open – 2016, немка Анжелика Кербер готовится к соревнованиям, тренируясь вместе с другой экс первой ракеткой мира – датчанкой Каролиной Возняцки.

Чешка Катержина Синякова признаётся в любви к Нью-Йорку – городу, где проходит Открытый чемпионат США.

А россиянка Екатерина Макарова, сейчас не выступающая в туре, отправляется в отпуск в Черногории.

Елена Веснина, много лет успешно игравшая с Макаровой в паре и ставшая вместе с ней первой ракеткой мира, чемпионкой Олимпиады и победительницей трёх турниров «Большого шлема», после нескольких фотографий с дочкой выложила и фото с трёхлетней племянницей.

Эжени Бушар не унывает, несмотря на серию из одиннадцати поражений. Канадская теннисистка не выигрывала матчей в одиночном разряде с февраля, когда выступала в Дубае.

Хорватка Донна Векич посетила спа-салон и осталась очень довольна тем, как после этого выглядят её волосы.

Ана Иванович, живущая в Чикаго, решила не показывать своего сына на фото. Возможно, из суеверия.

Мария Шарапова продолжает изучать различные виды искусства и дизайна. И остаётся верной своему интересу к японскому стилю – во всяком случае, это рабочее пространство частично основано именно на опыте Японии.