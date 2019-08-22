Стали известны кандидаты на включение в Зал славы в 2020 году

Стал известен список кандидатов на включение в международный Зал теннисной славы в Ньюпорте в 2020 году, сообщает официальный сайт ITF. Ими стали швед Йонас Бьоркман, хорват Горан Иванишевич, а также представители Испании Серхи Бругера и Кончита Мартинес.
Бьоркман — девятикратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Бругера — двукратный чемпион «Ролан Гаррос». Мартинес и Иванишевич выиграли Уимблдон в 1994 и 2001 годах соответственно.
Церемония введения в Зал славы проходит после Уимблдона, когда в Ньюпорте проводится турнир ATP.
Начиная с 2018 года на попадание в Международный зал теннисной славы сможет повлиять любой желающий. По результатам голосования болельщиков самый популярный кандидат получит дополнительные 3%, второй – 2%, третий – 1%.
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