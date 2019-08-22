Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стали известны кандидаты на включение в Зал славы в 2020 году

Стали известны кандидаты на включение в Зал славы в 2020 году
Теннис / US Open 2019 0

Стал известен список кандидатов на включение в международный Зал теннисной славы в Ньюпорте в 2020 году, сообщает официальный сайт ITF. Ими стали швед Йонас Бьоркман, хорват Горан Иванишевич, а также представители Испании Серхи Бругера и Кончита Мартинес.

Бьоркман — девятикратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Бругера — двукратный чемпион «Ролан Гаррос». Мартинес и Иванишевич выиграли Уимблдон в 1994 и 2001 годах соответственно.

Церемония введения в Зал славы проходит после Уимблдона, когда в Ньюпорте проводится турнир ATP.

Начиная с 2018 года на попадание в Международный зал теннисной славы сможет повлиять любой желающий. По результатам голосования болельщиков самый популярный кандидат получит дополнительные 3%, второй – 2%, третий – 1%.

В США прошла церемония включения Кафельникова в Зал теннисной славы

Источник: ITFtennis.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент