Иванишевич: Джокович и Надаль способны выиграть более 20 ТБШ

Экс вторая ракетка мира из Хорватии, а ныне тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич дал свой прогноз на количество завоёванных трофеев ТБШ представителями «Большой тройки».



«В битве величайших люди всегда будут выделять игрока, который выиграл больше или которых они любят больше, даже если Новак, Рафа и Роджер закончат карьеру с одинаковым побед на мэйджорах.



Действительно трудно выбрать лучшего, ведь все они по-своему гении, играют на невероятном уровне и подталкивают друг друга к установлению ещё более высоких стандартов.



Все они хотят закончить карьеру с большим количеством трофеев «Большого шлема», чем остальные. Тяжело сделать прогноз по поводу Роджера, но я думаю, что Надаль и особенно Джокович добудут более 20 побед на ТБШ», — цитирует Иванишевича Tennis World USA.

Серб Джокович ответил на критику, связанную с работой с хорватом Иванишевичем