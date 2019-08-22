Вера Звонарёва снялась с US Open из-за травмы

Российская теннисистка Вера Звонарёва не выступит на Открытом чемпионате США. Причиной отказа от участия стала травма левого запястья, говорится на официальном сайте соревнований.
По этой же причине россиянка в этом сезоне не смогла выступить на Уимблдоне. Ещё одной теннисисткой, снявшейся с US Open стала Анна Шмидлова из Словакии. Она продолжает восстанавливаться после травмы колена. В сетке соревнований Звонарёву и Шмидлову заменят лаки-лузеры.
Россиянка является финалисткой Открытого чемпионата США 2010 года в одиночном разряде, а также победительницей US Open в паре. На счету Звонарёвой 12 побед на турнирах серии WTA. Наивысшим результатом россиянки является вторая строчка мирового рейтинга в женском одиночном разряде, которую она занимала в 2010 году.
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