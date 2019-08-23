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Блинкова уступила в четвертьфинале турнира в Бронксе, выиграв первый сет 6:0

Блинкова уступила в четвертьфинале турнира в Бронксе, выиграв первый сет 6:0
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, попавшая в основную сетку турнира в Бронксе (США) в статусе «лаки-лузера», не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Китая Ван Цян, посеянной под первым номером, со счётом 6:0, 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

20-летняя уроженка Москвы, занимающая 93-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Цян поспорит с итальянкой Камилой Джорджи, которая победила француженку Ализе Корне — 6:2, 6:1. Во втором полуфинале встретятся чешка Катержина Синякова (5) и Магда Линетт (Q) из Польши.

Турнир категории International в Бронксе завершится 24 августа.

23 августа 2019 года, пятница. 00:15 МСК
Бронкс. 1/4 финала
Матч окончен
Ван Цян
18
Китай
Ван Цян
В. Цян
2 : 1
Анна Блинкова
93
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
           
0 6 6
6 1 4
           
23 августа 2019 года, пятница. 00:05 МСК
Бронкс. 1/4 финала
Матч окончен
Камила Джорджи
58
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
2 : 0
Ализе Корне
64
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бронксе, несмотря на 12 двойных ошибок
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