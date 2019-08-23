А. Зверев: могу назвать Хачанова своим лучшим другом

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем из игроков ATP-тура поддерживает дружеские отношения.

«Мы дружим с Ником Кирьосом. Раньше мы ужинали вместе. Он такой же весёлый за пределами корта, как в игре. Карена Хачанова я могу назвать своим лучшим другом. Хотя, вообще-то, Доминик Тим мой лучший друг, мы очень часто общаемся», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

В первом круге Открытого чемпионата США 2019 года Александр Зверев, посеянный под шестым номером, встретится с представителем Молдавии Раду Алботом. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.

В нынешнем сезоне 22-летний уроженец Гамбурга выиграл один турнир ATP — в Женеве (Швейцария). Всего за карьеру Александр завоевал 11 титулов.