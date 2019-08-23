А. Зверев: могу назвать Хачанова своим лучшим другом
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем из игроков ATP-тура поддерживает дружеские отношения.
«Мы дружим с Ником Кирьосом. Раньше мы ужинали вместе. Он такой же весёлый за пределами корта, как в игре. Карена Хачанова я могу назвать своим лучшим другом. Хотя, вообще-то, Доминик Тим мой лучший друг, мы очень часто общаемся», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
В первом круге Открытого чемпионата США 2019 года Александр Зверев, посеянный под шестым номером, встретится с представителем Молдавии Раду Алботом. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.
В нынешнем сезоне 22-летний уроженец Гамбурга выиграл один турнир ATP — в Женеве (Швейцария). Всего за карьеру Александр завоевал 11 титулов.
Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова
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