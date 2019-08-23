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Бывший тренер Осаки Бажин: нашёл свою предсмертную записку

Бывший тренер Осаки Бажин: нашёл свою предсмертную записку
Теннис / ATP 0

Саша Бажин, бывший тренер первой ракетки мира Наоми Осаки, а ныне наставник Кристины Младенович, заявил, что был близок к самоубийству в юношеском возрасте.

«Знаете, я пережил не самые лёгкие времена. С 12 лет я занимался в теннисной академии и видел свою семью раз в месяц. Я очень скучал, а окружающие постоянно смеялись надо мной — я был худой и не таким крутым, как другие.

Недавно нашёл свою предсмертную записку, до сих пор на ней остались следы слёз… Хочу, чтобы все знали — если я смог пересилить себя, то смогут и они, каждый из вас. Я смог оставить эту историю позади», — цитирует Бажина ESPN.

Напомним, до января 2019 года Бажин работал с японкой Наоми Осакой. Именно под руководством американца Наоми выиграла Открытый чемпионат США, Australian Open и стала первой ракеткой мира. С середины апреля Саша стал членом команды Кристины Младенович.

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