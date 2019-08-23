Бывший тренер Осаки Бажин: нашёл свою предсмертную записку

Саша Бажин, бывший тренер первой ракетки мира Наоми Осаки, а ныне наставник Кристины Младенович, заявил, что был близок к самоубийству в юношеском возрасте.
«Знаете, я пережил не самые лёгкие времена. С 12 лет я занимался в теннисной академии и видел свою семью раз в месяц. Я очень скучал, а окружающие постоянно смеялись надо мной — я был худой и не таким крутым, как другие.
Недавно нашёл свою предсмертную записку, до сих пор на ней остались следы слёз… Хочу, чтобы все знали — если я смог пересилить себя, то смогут и они, каждый из вас. Я смог оставить эту историю позади», — цитирует Бажина ESPN.
Напомним, до января 2019 года Бажин работал с японкой Наоми Осакой. Именно под руководством американца Наоми выиграла Открытый чемпионат США, Australian Open и стала первой ракеткой мира. С середины апреля Саша стал членом команды Кристины Младенович.
- 23 августа 2019
-
21:52
-
21:31
-
19:45
-
17:35
-
16:59
-
16:33
-
15:45
-
15:08
-
14:44
-
14:13
-
13:04
-
12:34
-
12:02
-
11:34
-
11:21
-
10:46
-
10:25
-
09:47
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
08:12
-
00:25
- 22 августа 2019
-
23:31
-
22:36
-
21:01
-
20:15
-
19:55
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
16:57
-
16:57
-
16:06
-
15:13