Донской обыграл Кинга и пробился в основную сетку US Open
Российский теннисист Евгений Донской без особых проблем пробился в основную сетку Открытого чемпионата США. В финальном матче квалификации он обыграл представителя Барбадоса Дэриана Кинга со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Донского 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и реализовацией двух брей-пойнтов.
Стоит отметить, что Донской не проиграл ни одной партии на пути к основной сетке последнего мэйджора в сезоне.
Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.
- 23 августа 2019
-
23:34
-
22:49
-
22:38
-
21:52
-
21:31
-
19:45
-
17:35
-
16:59
-
16:33
-
15:45
-
15:08
-
14:44
-
14:13
-
13:04
-
12:34
-
12:02
-
11:34
-
11:21
-
10:46
-
10:25
-
09:47
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
08:12
-
00:25
- 22 августа 2019
-
23:31
-
22:36
-
21:01
-
20:15
-
19:55
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
16:57
Партнерский контент