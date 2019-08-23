Донской обыграл Кинга и пробился в основную сетку US Open

Российский теннисист Евгений Донской без особых проблем пробился в основную сетку Открытого чемпионата США. В финальном матче квалификации он обыграл представителя Барбадоса Дэриана Кинга со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Донского 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и реализовацией двух брей-пойнтов.



Стоит отметить, что Донской не проиграл ни одной партии на пути к основной сетке последнего мэйджора в сезоне.



Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.