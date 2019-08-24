Свитолина сообщила, что пока не готова играть в миксте с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что не планирует играть в миксте со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом на US Open.
«На данный момент не думаю, что это произойдёт. По крайней мере, точно не на US Open. Может быть, в следующем году на Уимблдоне. Но не настолько в этом уверена. Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, уверена, это может произойти», — приводит слова Свитолиной Tennis World USA.
Поединки основной сетки US Open стартуют 26 августа. Турнир завершится 7 сентября.
Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
Прошлогодним победителем у мужчин стал серб Новак Джокович. В финале он в трёх партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.
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