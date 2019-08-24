Арбитр Рамос не будет работать на матчах сестёр Уильямс на US Open

Судья Карлос Рамос, оштрафовавший на гейм американскую теннисистку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США 2018 года, не будет обслуживать матчи с участием сестёр Уильямс на предстоящем US Open. Об этом сообщил главный судья турнира Зорен Фримель.
«Мы выбрали лучших судей для US Open — 2019, и в этом вопросе у нас есть некоторая гибкость. Мы считаем, что такое решение пойдёт на пользу судьям, игрокам и всему турниру в целом. Наша цель — выбрать лучшего судью на правильный матч. Учитывая все эти факторы, было решено, что Рамос не будет работать на матчах сестёр", — цитирует Фримеля ВВС.
Напомним, в финале прошлогоднего US Open Серена играла с японкой Наоми Осакой. Во втором сете Рамос сначала снял с американки одно очко за разговоры с тренерским штабом, а потом за бурные споры оштрафовал спортсменку на один гейм. С. Уильямс в ответ назвала арбитра сексистом и вором. В итоге титул завоевала Осака.
В первом круге US Open — 2019 Серена Уильямс сыграет с россиянкой Марией Шараповой.
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