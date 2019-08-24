Стало известно время начала матча Серены Уильямс и Шараповой на US Open

В понедельник, 26 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. Организаторы соревнований составили расписание двух первых дней турнира.

Матч 1-го круга US Open между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой откроет первую вечернюю сессию и начнётся 27 августа в 02:00 мск. Перед ними сыграет действующий чемпион серб Новак Джокович, после – швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

Джокович в финальном матче 2018 года в трёх партиях одолел представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.