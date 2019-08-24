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Стало известно время начала матча Серены Уильямс и Шараповой на US Open

Стало известно время начала матча Серены Уильямс и Шараповой на US Open
Теннис / US Open 2019 0

В понедельник, 26 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. Организаторы соревнований составили расписание двух первых дней турнира.

Матч 1-го круга US Open между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой откроет первую вечернюю сессию и начнётся 27 августа в 02:00 мск. Перед ними сыграет действующий чемпион серб Новак Джокович, после – швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

Джокович в финальном матче 2018 года в трёх партиях одолел представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.

Осака рассказала, будет ли смотреть матч С. Уильямс — Шарапова на US Open
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