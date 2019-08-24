Тарпищев рассказал о перспективах Медведева на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев перед US Open опасается за психологическую устойчивость российского теннисиста Даниила Медведева, неделю назад впервые выигравшего «Мастерс» и ставшего пятой ракеткой мира.
«У Медведева вопросы чисто психологического характера — как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать. Плюс, когда ты вошёл в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, — это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятёрке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов.
Хачанов как раз в этой ситуации оказался, но сейчас «выплывает». Я называю это проблемами роста", — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Медведев стартует на US Open встречей с Праджнешем Гуннесвараном из Индии, а Хачанов – матчем с Вашеком Поспишилом из Канады.
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