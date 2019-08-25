Видео: Джокович играет на фортепиано и поёт знаменитую We are the champions

Первая ракетка мира серб Новак Джокович взял уроки игры на фортепиано у американской пианистки Лолы Астановы.

Уроженец Белграда не только сыграл, но и спел хит группы Queen We are the champions.

«И это уже после первого урока», — написала Астанова в «Инстаграме».

Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. Победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн.

В первом круге US Open 2019 Новак встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Видео доступно на странице Астановы в «Инстаграме».