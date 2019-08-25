Эверт: выросло прекрасное поколение, способное заменить сестёр Уильямс

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Крис Эверт считает, что молодые американские и канадские теннисистки способны заменить сестёр Уильямс.

«Коко Гауф провела фантастический турнир на Уимблдоне. Надеюсь, пресса и СМИ не слишком давят на неё. Судя по её игре на Уимблдоне, она обладает всеми навыками, мощью и разнообразием ударов. Ей многое дано и в моральном, и в эмоциональном плане. Она очень сосредоточена на игре и голодна до побед. У неё просто неиссякаемая жажда борьбы. Думаю, в будущем она будет стабильна. Иметь такие качества в 15 лет в теннисе – это очень неожиданно. В последний раз я видела это у Мартины Хингис.

Если я о ком-то и беспокоюсь, то об Андрееску с её травмами. Она прекрасно сыграла в Индиан-Уэллсе, затем мы не видели её три месяца, и вдруг она выигрывает турнир в Торонто. Но я волнуюсь за её физическую форму, если она продолжит получать травмы. Мне нравится её агрессивный стиль.

Также интересна Анисимова – яркие детали и большое самообладание. У неё хорошие шансы на успех. Кенин возникла ниоткуда. Она голодна до побед больше, чем кто бы то ни было. У неё отличные результаты.

Это прекрасное поколение. Впервые после Серены и Винус. Женский теннис здоров, наступает хорошее время, несмотря на то, что в ближайшие пару лет мы можем потерять нескольких ярких звёзд», — приводит слова Эверт ESPN.