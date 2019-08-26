Куницын: не нужно преувеличивать негатив от выступления Хачанова в Цинциннати

Тренер мужской сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын считает, что девятая ракетка мира Карен Хачанов успешно выступит на US Open.
В июне Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» — это произошло на «Ролан Гаррос». В августе 23-летний спортсмен дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монреале, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву. А в третьем круге турнира в Цинциннати Хачанов проиграл неудобному для него сопернику.
«Хочется отметить хорошее выступление Карена в Монреале — там он показал качественный теннис. Что касается неудачи в Цинциннати, то с Пуем у Хачанова постоянно идут тяжёлые матчи. Карен то их выигрывает, то проигрывает. Но соперник этот для него серьёзный. И в итоге в Цинциннати Люка Пуй чуть лучше подавал в третьем сете, что принесло ему победу. Не думаю, что нужно слишком преувеличивать негатив от выступления на турнире Хачанова. В любом случае у него была неделя на подготовку к US Open, и есть основания полагать, что в Нью-Йорке у Карена всё пойдёт хорошо», — приводят слова Куницына «Известия».
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