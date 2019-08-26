Бушар на старте US Open проиграла 12-й матч подряд

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису канадка Эжени Бушар в двух сетах уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Следующей соперницей Севастовой станет победительница матча Ивана Йорович (Сербия) — Ига Свёнтек (Польша).

В последний раз Бушар выигрывала в феврале на соревнованиях в Дубае. У Эжени 6 побед в 20 поединках в 2019 году. На текущий момент она занимает 119-е место в рейтинге WTA.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.