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Медведев: слова Нисикори заставляют меня гордиться собой

Медведев: слова Нисикори заставляют меня гордиться собой
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова японца Кея Нисикори, который назвал его в числе игроков, которые могут представлять угрозу для «Большой тройки». В Big 3 включают серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Не знаю, как правильно сказать по-английски, но это заставляет меня гордиться собой. Я очень сильно уважаю Кея, он настоящий чемпион. Чтобы быть чемпионом, не обязательно по меньшей мере выиграть 16 турниров „Большого шлема“. Кей — прекрасный теннисист, и узнать о том, что он упомянул меня в таком ключе… Я не могу подобрать слово, но это это очень приятно. Я благодарен ему за это.

Пока в своей карьере я не доходил до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». Это первый шаг для меня. Если я его сделаю, то можно будет говорить о больших целях и достижениях", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Нисикори назвал Медведева в числе игроков, которые представляют угрозу для Big 3
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